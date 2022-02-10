Налог на криптовалюту предложили уравнять с налогом на жилье

В ведомстве обсудили возможные способы налогообложения.
В Минфине рассказали о возможных вариантах налогообложения криптовалют. По словам главы департамента финансовой политики ведомства Ивана Чебескова, цифровые деньги могут приравнять к имуществу, пишет ТАСС.
По оценкам Минфина, россиянам принадлежит около 12 миллионов криптокошельков с суммой около 2 трлн рублей. В рамках правительственной концепции регулирования цифровой валюты чиновники готовятся перевести операции с электронными средствами в «белую плоскость».
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09.02.2022 181