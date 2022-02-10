Финляндия будет закрыта для посещения туристами до середины марта

Вместо обещанного снятия ковид-ограничений руководство Финляндии продлило их действие до 13 марта.

Об это сообщается на сайте МВД Финляндии в четверг, 10 февраля.

Пандемия коронавируса продолжается, поэтому для сохранения возможностей системы здравоохранения до 13 марта будут продлены ограничения на въезд, – уточняет иностранное ведомство.

Однако послабления все-таки обещают через несколько дней. С 15 февраля планируется отменить обязательный тест на коронавирус, который требуют у туристов с конца января. Однако это не освободит путешественников от необходимости иметь при себе сертификат о вакцинации или перенесенной болезни.