Финский политик назвала ограничения на границе бессмысленными

Финляндия может позволить въезд россиянам в страну при условии прохождения вакцинации от коронавируса.

Об этом заявила комиссар ЕС по международному партнерству Ютта Урпилайнен, передает Online47. По словам Урпилайнен, распространение коронавируса нивелирует действующие ограничения на финской границе.

До сих пор не было более широкой дискуссии об открытии внешних границ и критериях их открытия. Учитывая эпидемическую ситуацию и характер вируса, эти дебаты необходимо начать сейчас, — заявила политик.

Комиссара поддержал председатель парламентского комитета по социальным вопросам и здравоохранению Маркус Лохи. Он заявил, что власти Финляндии должны начать разговор об открытии движения туристов через восточную границу.

Тем временем, Финляндия продлила ковид-ограничения до 13 марта.