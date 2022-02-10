Более 800 несанкционированных свалок ликвидировано за год в лесах Ленобласти

Всего было вывезено 37 тысяч кубометров мусора с 833 свалок в 2021 году в 47 регионе на землях лесного фонда.

Сотрудниками лесной охраны проводится работа с арендаторами лесного фонда, которые обязаны содержать арендованную территорию в надлежащем состоянии. В случае, если понимания с арендаторами найти не удается, область обращается в суд.

О несанкционированном размещении мусора в лесах можно сообщить в ближайшее лесничество или в ЛОГКУ «Ленобллес» по телефону 90-89-111.

Отметим, что за последние два года в Ленобласти наблюдается положительная динамика — число несанкционированных свалок сократилось в два раза. Добиться такого результата помогла профилактика. Неравнодушные жители стали чаще обращаться в полицию непосредственно в момент сброса отходов, фото и видеофиксации процесса правонарушения. Это зачастую останавливает нарушителей.

За 2020 год лесными инспекторами проведено более 36 тысяч патрулирований. Ликвидировано 600 свалок. В ходе рейдов, которые проводятся совместно с сотрудниками полиции и арендаторами лесных участков лесные инспекторы выявили более 900 нарушений, в настоящее время возбуждено более 650 административных дел, наложено штрафов на сумму больше 127,8 млн руб.