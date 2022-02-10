В Выборге запустили прямой автобусный тур до парка Монрепо

Стоимость экскурсии на один день составила всего 300 рублей.

Автобус «Vyborg City Tour» позволит жителям и гостям города напрямую добраться до музея-заповедника Монрепо с вокзала. Трудностей с поиском туристического транспорта у желающих отправиться на экскурсию не возникнет. Автобус легко узнать по наклейкам на кузове и соответствующей светодиодной вывеске на лобовом стекле.

О достопримечательностях как Выборга, так и заповедника будет рассказывать аудиогид. Кроме пейзажей парка, туристы увидят библиотеку Алвара Аалто, выставочный зал «Эрмитаж-Выборг», бастион «Панцерлакс», а также Выборгский замок. Билеты на экскурсии можно будет приобрести прямо в автобусе. Их стоимость составила 300 рублей.