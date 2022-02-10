«Пожарная Команда 47» выступила за актуализацию профориентации подростков

Как помочь определиться подрастающему поколению в выборе будущей профессии и усовершенствовать профильное образование. Областные спасатели выступили экспертами за круглым столом WorldSkills Russia, посвященном профессиональному образованию.

Участники круглого стола на тему «Worldskills – инструмент обеспечения безопасности жизнедеятельности», который прошел в рамках VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы», обсудили вопрос профориентации подростков и отметили, что необходимо актуализировать профориентацию подростков и молодёжи и подчеркнули, что важным элементом профильного образования является передача опыта наставников с акцентом на практические навыки.

Именно такая преемственность практикуется в подразделениях Леноблпожспаса и Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Напомним, что на территории области на базе «Учебно-методического центра» Ленобласти появится центр подготовки молодых профессионалов к WorldSkills. В 2018 году Ленинградцы привезли домой три медали с финала WorldSkills Russia, а в 2021 году уже четыре.