Команда Ленобласти привезла четыре медали с финала чемпионата «Молодые профессионалы-2021»

Ребята завоевали одну золотую медаль, одну серебряную, две бронзовые медали и три медальона за профессионализм на WorldSkills Russia в Уфе.

Золотую медаль завоевал Вячеслав Бойков в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ – юниоры» из Кировска, серебро взял Владимир Никитин из Соснового Бора, бронза в компетенции «Флористика» у Елизаветы Федотовой из Выборга, а в компетенции «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП» у Александра Шершнева и Мирославы Навроцкой из Подпорожья.

Также медальоны за профессионализм получили Эрика Березина, Алексей Лебедев, Данил Морозов, Роман Мирошкин и Александра Лосева.

Нацфинал WorldSkills Russia – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди студентов средних и высших профессиональных образовательных учреждений в возрасте и школьников до 16 лет.

Напомним, что заявка от Ленобласти на проведение в 2022 году на территории региона чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Europe уже одобрена. Также на территории области на базе «Учебно-методического центра» Ленобласти появится центр подготовки молодых профессионалов к WorldSkills. В 2018 году Ленинградцы привезли домой три медали с финала WorldSkills Russia.