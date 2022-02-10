От вещей бывших возлюбленных в Петербурге теперь можно избавиться с пользой

В преддверии Дня влюбленных жителям Петербурга предлагают избавиться от старых вещей «бывших», не просто выкинув их с балкона, как в фильмах, а сдать в специальный пункт.

Паблик «Вконтакте» Благотворительные магазины «Спасибо!» предлагает петербуржцам открыть «светлые горизонты» и сбросить «груз на сердце», отдав вещи своих бывших половинок. Принимать одежду и иные ненужные вещи будут с 10 по 15 февраля в ТРЦ «Охта Молл» по адресу Брантовская дорога, 3.

Как рассказали организаторы, часть вещей раздадут в Центре выдачи благотворительной акции, где ежегодно одеваются около 10 тысяч нуждающихся людей. Часть будет отправлена в магазины «Спасибо!», а вырученные с продажи деньги отправятся в проверенные благотворительные фонды.