От вещей бывших возлюбленных в Петербурге теперь можно избавиться с пользой

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
25PNYYXAR5c
Фото: Благотворительные магазины «Спасибо!

В преддверии Дня влюбленных жителям Петербурга предлагают избавиться от старых вещей «бывших», не просто выкинув их с балкона, как в фильмах, а сдать в специальный пункт.

Паблик «Вконтакте» Благотворительные магазины «Спасибо!» предлагает петербуржцам открыть «светлые горизонты» и сбросить «груз на сердце», отдав вещи своих бывших половинок. Принимать одежду и иные ненужные вещи будут с 10 по 15 февраля в ТРЦ «Охта Молл» по адресу Брантовская дорога, 3.

Как рассказали организаторы, часть вещей раздадут в Центре выдачи благотворительной акции, где ежегодно одеваются около 10 тысяч нуждающихся людей. Часть будет отправлена в магазины «Спасибо!», а вырученные с продажи деньги отправятся в проверенные благотворительные фонды.

Вам будет интересно
От вещей бывших возлюбленных в Петербурге теперь можно избавиться с пользой прием одежды, помощь нуждающимся, Петербург, день влюблённых, благотворительность, акция
В Выборге запустили прямой автобусный тур до парка Монрепо
Стоимость экскурсии на один день составила всего 300 рублей. Автобус "Vyborg City Tour" позволит жителям и гостям города напрямую добраться до...
10.02.2022 84
Автор