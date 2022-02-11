Годовая инфляция в США в январе ускорилась до 7,5%. Это максимум за 40 лет

В январе потребительские цены в США по результатам января ускорили рост до 7,5% против 7% месяцем раньше. В результате годовая инфляция в государстве обновила исторический максимум, который был зафиксирован в 1982 году.

Об этом сообщается в пресс-релизе Минтруда США, информирует «Прайм». В январе цены на продовольственные товары выросли на 0,9%, на энергоносители — снизились на 0,6% в месячном выражении. В годовом выражении стоимость продуктов выросла на 7%, а энергоносителей — на 39,9%.

Специалисты сайта DailyFx прогнозировали, что годовая инфляция в США в январе составит 7,3%, а месячная — 0,5%.

Таким образом, годовая инфляция достигла 40-летнего рекорда, зафиксированного в 1982 году.