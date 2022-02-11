В Совете Федерации заявили, что клетки в залах суда – прошлый век

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отказаться от железных прутьев для подсудимых в судах.
Об этом в пятницу, 11 февраля, пишет Парламентская газета.
Данную проблему подняла сенатор от Тувы Людмила Нарусова, которая напомнила, что закон был разработан еще в 2018 году, но не был одобрен из-за больших финансовых затрат на его исполнение.
Документ предусматривает запрет «клеток» в залах суда согласно конституционному принципу презумпции невиновности.
«Есть категория уголовных дел граждан, привлекаемых к ответственности за терроризм, убийство, да, в этом случае объяснимо использование клеток. А когда рассматриваются экономические, малозначимые преступления, держать людей в клетках или аквариумах – это уже прошлый век», – поддержала Нарусову Матвиенко.