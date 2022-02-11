Подробности: сбитый электричкой под Петербургом 9-летний мальчик скончался от травм

Несчастный случай на железных путях закончился трагедией. На месте происшествия работают криминалисты.

Как передает 47channel вечером, 11 февраля, на 16-м километре перегона станции «Лахта — Новая деревня» электричка сбила 9-летнего мальчика. В результате несчастного случая ребенок погиб. Сейчас для выяснения всех обстоятельств подключили следователей.

Фото: Дорожный Инспектор Фото: Дорожный Инспектор

О трагедии мы сообщали ранее. На тот момент все обстоятельства случившегося не были известны. Сообщалось, что ребенок жив.