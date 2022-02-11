Полиция ищет пистолет, из которого шестиклассник в Гатчине стрелял в своего приятеля

Автор: Анастасия Щербакова
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Как выяснилось, пневматику забрали у младшеклассника, а затем выбросили более старшие ребята.

Инцидент произошел днем, 10 февраля в гатчинской школе № 2. По последним данным, с ребенком работают правоохранители и пытаются выяснить, куда делся пистолет. По словам директора школы, его отобрали старшие классы сразу после происшествия и выкинули в мусорный бак.

Ранее ivbg.ru публиковал видео самого выстрела в учебном классе.

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11.02.2022 57
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