Полиция ищет пистолет, из которого шестиклассник в Гатчине стрелял в своего приятеля

Как выяснилось, пневматику забрали у младшеклассника, а затем выбросили более старшие ребята.
Инцидент произошел днем, 10 февраля в гатчинской школе № 2. По последним данным, с ребенком работают правоохранители и пытаются выяснить, куда делся пистолет. По словам директора школы, его отобрали старшие классы сразу после происшествия и выкинули в мусорный бак.
Ранее ivbg.ru публиковал видео самого выстрела в учебном классе.
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11.02.2022 57