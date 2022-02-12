В YouTube задумались об использовании NFT для монетизации контента

NFT можно будет использовать для любого блогерского контента. Как говорит команда YouTube, NFT поможет создать более глубокие отношения со зрителями.

YouTube объявил о намерении использовать NFT для монетизации контента блогеров, работающих на площадке. В сообщении видеохостинга говорится о том, что компания поддерживает новые технологии, и о том, что они помогут контентмейкерам создавать более глубокие отношения со зрителями.

NFT будет использоваться для видео, фотографий и другого контента. YouTube нужно будет многое проработать, чтобы убедиться в ответственном подходе. «Мы полагаем, что в них заложен серьезный потенциал», — говорится в сообщении.

На 2021 год у блогеров на YouTube было около десяти способов монетизации контента.