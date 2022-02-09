В Apple признались, что прослушивали владельцев Iphone

Apple признала, что голосовой сервис Siri мог записывать и расшифровывать все сообщения пользователей iPhone. Данные собирались даже минуя включенный запрет на такие манипуляции.
Об этом стало известно порталу Коммерсантъ со ссылкой на иноязычное издание ZDNet.
У первых версий iOS 15 автоматически включалась функция «Улучшить Siri и диктовку» (Improve Siri & Dictation). Эта функция записывает все запросы к программе и хранит их на серверах компании, — уточняет издание.
Данная версия операционной системы предлагала пользователям «улучшить Siri и диктовку, разрешив Apple просматривать голосовые записи». Как выяснилось, у некоторых владельцев, которые отказывались от такой функции, разговоры и сообщения все-равно записывались.
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