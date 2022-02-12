Россиянам придет на карту выплата 5 тысяч рублей с 12 февраля 2022 года

В ближайшие дни россиян ожидают новые денежные зачисления. Средства будут приходить в фиксированных суммах, в зависимости от категории получателей.

После 10 февраля ожидается зачисление двух выплат от региональных отделений труда и социальной защиты населения.

Первая — это пособие, которое предоставляется семьям Героев России. Эти выплаты назначаются родственникам поле смерти Героя на ежемесячной основе. Размер данной выплаты фиксированный — 5 тысяч рублей.

Кроме того, в ближайшие дни на банковские карты россиян будут зачислены денежные выплаты для региональных категорий получателей мер социальной поддержки. Размер такой выплаты напрямую зависит от региона в котором проживает человек. К примеру, жители Орловской области получат по 544 рубля.

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Как сообщают специалисты соцзащиты, деньги могут поступить в любой момент и рекомендуют получателям проверять свои банковские карты.