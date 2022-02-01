Семьи с детьми из Ленобласти могут рассчитать соцвыплаты через специальный калькулятор

Социальная защита населения Ленинградской области выпустила специальный «Калькулятор дохода для семей с детьми».

Как рассказали в пресс-службе Правительства Ленобласти 1 февраля, в регионе начал действовать «Калькулятор дохода для семей с детьми».

Сервис позволит определить возможное право на получение мер социальной поддержки и поможет предварительно рассчитать среднедушевой доход семьи.

Часто жители, обращаясь к нам, просят подсказать, подходит для них та, или иная мера социальной поддержки, или нет. Мы решили предложить помощь уже на этом этапе и разработали удобный онлайн-сервис. Ответив на несколько вопросов, любой житель, претендующий на меры поддержки для семей с детьми, сможет осуществить предварительную проверку права на получение пособия по критерию уровня дохода, — рассказала председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева.