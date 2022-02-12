В небе над Финским заливом наблюдали северное сияние

В Ленобласти минувшей ночью вновь наблюдали северное сияние.

Источник: instagram.com/yury_mescherskiy Источник: instagram.com/yury_mescherskiy Источник: instagram.com/yury_mescherskiy Источник: instagram.com/yury_mescherskiy Источник: instagram.com/yury_mescherskiy Источник: instagram.com/yury_mescherskiy

Очевидцам удалось заснять сполохи над Шепелевским маяком. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.