В небе над Финским заливом наблюдали северное сияние

Автор: Александр Селиванов
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В Ленобласти минувшей ночью вновь наблюдали северное сияние.

В небе над Финским заливом наблюдали северное сияние финский залив, Северное сияние в России, Северное сияние в мире, Северное сияние в Ленобласти, Северное сияние в Европе, ЛенобластьИсточник: instagram.com/yury_mescherskiy
В небе над Финским заливом наблюдали северное сияние финский залив, Северное сияние в России, Северное сияние в мире, Северное сияние в Ленобласти, Северное сияние в Европе, ЛенобластьИсточник: instagram.com/yury_mescherskiy
В небе над Финским заливом наблюдали северное сияние финский залив, Северное сияние в России, Северное сияние в мире, Северное сияние в Ленобласти, Северное сияние в Европе, ЛенобластьИсточник: instagram.com/yury_mescherskiy
В небе над Финским заливом наблюдали северное сияние финский залив, Северное сияние в России, Северное сияние в мире, Северное сияние в Ленобласти, Северное сияние в Европе, ЛенобластьИсточник: instagram.com/yury_mescherskiy
В небе над Финским заливом наблюдали северное сияние финский залив, Северное сияние в России, Северное сияние в мире, Северное сияние в Ленобласти, Северное сияние в Европе, ЛенобластьИсточник: instagram.com/yury_mescherskiy
В небе над Финским заливом наблюдали северное сияние финский залив, Северное сияние в России, Северное сияние в мире, Северное сияние в Ленобласти, Северное сияние в Европе, ЛенобластьИсточник: instagram.com/yury_mescherskiy

Очевидцам удалось заснять сполохи над Шепелевским маяком. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.

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