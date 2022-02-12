В небе над Финским заливом наблюдали северное сияние

В Ленобласти минувшей ночью вновь наблюдали северное сияние.
Источник: instagram.com/yury_mescherskiy
Источник: instagram.com/yury_mescherskiy
Источник: instagram.com/yury_mescherskiy
Источник: instagram.com/yury_mescherskiy
Источник: instagram.com/yury_mescherskiy
Источник: instagram.com/yury_mescherskiy
Очевидцам удалось заснять сполохи над Шепелевским маяком. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».
На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.
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11.02.2022 146