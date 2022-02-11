В небе над Выборгом заметили северное сияние — фото

Минувшей ночью жителям Выборгского района в Ленобласти посчастливилось наблюдать уникальное природное явление – северное сияние.
Всполохи в небе можно было увидеть из разных точек города и в окрестностях. Фотографии были опубликованы в паблике «Интересные события в Выборге» в ВК.
Поселок Большое поле. Фото: Дмитрий Игоревич.
Поселок Калинина. Фото: Valeri Nikishina.
Фото: "Интересные события в Выборге", ВК
Увидеть аврору можно будет еще до 13 февраля. Северные сияния возможны периодами от 57 градуса с.ш. (над горизонтом) и севернее (выше горизонта).