В небе над Выборгом заметили северное сияние — фото

Минувшей ночью жителям Выборгского района в Ленобласти посчастливилось наблюдать уникальное природное явление – северное сияние.

Всполохи в небе можно было увидеть из разных точек города и в окрестностях. Фотографии были опубликованы в паблике «Интересные события в Выборге» в ВК.

Поселок Большое поле. Фото: Дмитрий Игоревич.

Поселок Калинина. Фото: Valeri Nikishina.

Фото: "Интересные события в Выборге", ВК

Увидеть аврору можно будет еще до 13 февраля. Северные сияния возможны периодами от 57 градуса с.ш. (над горизонтом) и севернее (выше горизонта).