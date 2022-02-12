Стали известны подробности нападения собак на жителя Всеволожского района

Проверку проводит отдел полиции поселка имени Свердлова.
По информации правоохранительных органов, собаки покусали жителя СНТ «Большие пороги». Мужчина был доставлен в больницу.
Отмечается, что пострадавший пожаловался на соседа, который является владельцев двух псов породы стаффордширский терьер.
Теперь в деле предстоит разобраться сотрудникам полиции.
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