Стали известны подробности нападения собак на жителя Всеволожского района

Проверку проводит отдел полиции поселка имени Свердлова.

По информации правоохранительных органов, собаки покусали жителя СНТ «Большие пороги». Мужчина был доставлен в больницу.

Отмечается, что пострадавший пожаловался на соседа, который является владельцев двух псов породы стаффордширский терьер.

Теперь в деле предстоит разобраться сотрудникам полиции.