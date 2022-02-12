Стали известны подробности нападения собак на жителя Всеволожского района

Автор: Александр Селиванов
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Проверку проводит отдел полиции поселка имени Свердлова.

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Источник: ferret-pet.ru

По информации правоохранительных органов, собаки покусали жителя СНТ «Большие пороги». Мужчина был доставлен в больницу.

Отмечается, что пострадавший пожаловался на соседа, который является владельцев двух псов породы стаффордширский терьер.

Теперь в деле предстоит разобраться сотрудникам полиции.

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