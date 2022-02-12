Электричка из Сестрорецка сбила ребенка насмерть

Автор: Александр Селиванов
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Мальчик переходил пути с родителями.

По информации правоохранительных органов, ребенок вместе с родителями переходил пути на перегоне Лахта — Новая Деревня. В этот момент двигающаяся мимо электричка из Сестрорецка зацепила мальчика.

От полученных травм ребенок скончался.

Информацию о гибели передали в Следственный комитет по Санкт-Петербургу.

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23.12.2021 853
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