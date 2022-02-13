В Петербурге неизвестный с пистолетом ранил рабочего в голову

Машину стрелка нашли брошенной в километре от места конфликта.

Как стало известно Фонтанке, утром, 13 февраля, в полицию обратился уроженец Киргизии. По его словам, у дома № 3 на Торжковской улице произошла стрельба. Прибывшие полицейские обнаружили на месте происшествия раненого мужчину, в которого в упор из травматического пистолета стрелял ныне разыскиваемый.

У пострадавшего зафиксирована проникающая рана виска. От полученного урона он временно оглох на одно ухо. В больнице ему оказали необходимую помощь и отпустили домой.