В Петербурге неизвестный с пистолетом ранил рабочего в голову

Машину стрелка нашли брошенной в километре от места конфликта.
Как стало известно Фонтанке, утром, 13 февраля, в полицию обратился уроженец Киргизии. По его словам, у дома № 3 на Торжковской улице произошла стрельба. Прибывшие полицейские обнаружили на месте происшествия раненого мужчину, в которого в упор из травматического пистолета стрелял ныне разыскиваемый.
У пострадавшего зафиксирована проникающая рана виска. От полученного урона он временно оглох на одно ухо. В больнице ему оказали необходимую помощь и отпустили домой.
Машину стрелка «Мерседес Спринтер» нашли брошенной в нескольких сотнях метров от места преступления. Выяснилось, что владеет фургоном некий 51-летний Гочи из Парголово.
Вам будет интересно
Несчастный случай на железных путях закончился трагедией. На месте происшествия работают криминалисты. Как передает 47channel вечером, 11 февраля, на 16-м километре...
11.02.2022 232