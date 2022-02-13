Фото: в Петербурге водитель каршеринга оригинально закончил аренду авто

Очевидец поделился кадрами брошенной поперек дороги арендной машины в Выборгском районе города.
Кадры появились в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб утром, 13 февраля.
На перекрёстке Суздальского и проспекта Художников Ситидрайв завершил аренду. Внутри никого нет. Возможно, пилот катапультировался, — пишет очевидец.
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