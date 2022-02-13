Российские лыжники на Олимпиаде забирают золотую медаль

Мужская лыжная эстафета на Олимпийских играх в Пекине завершилась победой наших соотечественников.
Российские спортсмены Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов принесли нашей сборной золотую медаль по итогам лыжной эстафеты в Пекине.
Следом за российскими лыжниками пришли норвежцы. Третьим финалистом стала Франция и, кажется, бронзовой награде они рады не меньше, чем россияне золоту.
Это первое золото в лыжной эстафете у нашей сборной за последние 42 года. На данный момент на счету россиян четыре золотых медалей.
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