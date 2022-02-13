Российские лыжники на Олимпиаде забирают золотую медаль

Автор: Анастасия Щербакова
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Мужская лыжная эстафета на Олимпийских играх в Пекине завершилась победой наших соотечественников. 

Российские лыжники на Олимпиаде забирают золотую медаль олимпиада, лыжи, золото
Российские лыжники на Олимпиаде забирают золотую медаль олимпиада, лыжи, золото

Российские спортсмены Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов принесли нашей сборной золотую медаль по итогам лыжной эстафеты в Пекине.

Следом за российскими лыжниками пришли норвежцы. Третьим финалистом стала Франция и, кажется, бронзовой награде они рады не меньше, чем россияне золоту.

Это первое золото в лыжной эстафете у нашей сборной за последние 42 года. На данный момент на счету россиян четыре золотых медалей.

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11.02.2022 158
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