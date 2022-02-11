РУСАДА будет расследовать действия персонала фигуристки Валиевой

Российское антидопинговое агентство изучит деятельность персонала фигуристки Камилы Валиевой.

Сделать заявление агентство решилось после «общественного резонанса, вызванного противоречивыми публикациями в СМИ, затрагивающими интересы спортсменки, а также во избежание дальнейших спекуляций по данной теме».

В РУСАДА пояснили, что тестирование Валиевой действительно проводилось 5 декабря 2021 года. Анализ допинг-проб проходил в Стокгольмской антидопинговой лаборатории, аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством. Но результат был получен только 7 февраля, вследствие «задержек проведения анализов и предоставления лабораторией отчетности послужила очередная волна COVID-19, рост заболеваемости среди персонала лаборатории и правила карантина».

После получения результатов тестирования на допинг, агентство уведомило спортсменку о возможном нарушении антидопинговых правил и ее временно отстранили от участия в соревнованиях. Однако на заседании Дисциплинарного антидопингового комитета 9 февраля временный запрет сняли.