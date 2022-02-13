В Петербурге таксист покинул машину на полном ходу, спасаясь от пассажира с ножом

Буйный клиент продолжил движение в пустом автомобиле до ближайшего препятствия.
В Кировском районе Санкт-Петербурга задержали мужчину, угрожавшего водителю такси расправой. Конфликт, который едва не привел к гибели человека, произошел в минувшие сутки.
Как рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти, между водителем и пассажиром произошел конфликт из-за оплаты услуг такси. Мужчина начал вести себя агрессивно и достал нож. Водитель, не долго думая, выпрыгнул на полном ходу из машины. Сразу после этого он вызвал полицию.
Тем временем, машины с вооруженным «зайцем» продолжила движение и врезалась в припаркованную иномарку. Пассажир на данный момент задержан.
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13.02.2022 44