Видео: авария в Корабсельках тормозит движение в сторону Петербурга

Автор: Анастасия Щербакова
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Во Всеволожском районе Ленобласти столкнулись три автомобиля. Сообщается об одном пострадавшем.

В паблике ДТП и ЧП/Санкт-Петербург днем, 13 февраля, сообщают о ДТП во Всеволожском районе Ленобласти в деревне Корабсельки. На месте происшествия водители организовали реверсивное движение. Предварительно известно об одном пострадавшем. На момент записи видео экстренных служб на месте происшествия не было.

По данным сервиса Яндекс.Карты в районе ДТП собралась многокилометровая пробка.

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13.02.2022 84
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