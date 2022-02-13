Видео: авария в Корабсельках тормозит движение в сторону Петербурга

Во Всеволожском районе Ленобласти столкнулись три автомобиля. Сообщается об одном пострадавшем.

В паблике ДТП и ЧП/Санкт-Петербург днем, 13 февраля, сообщают о ДТП во Всеволожском районе Ленобласти в деревне Корабсельки. На месте происшествия водители организовали реверсивное движение. Предварительно известно об одном пострадавшем. На момент записи видео экстренных служб на месте происшествия не было.

По данным сервиса Яндекс.Карты в районе ДТП собралась многокилометровая пробка.