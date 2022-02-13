«Джедаи» устроили поединок на световых мечах в одном из дворов Петербурга — видео

Местному жителю удалось запечатлеть на камеру «эпичное» сражение двух петербуржцев во дворе его дома. Для дуэли у них нашелся даже реквизит.

Видео опубликовали в Telegram-канале Mash на Мойке минувшим вечером. Петербургский «филиал» Звездных войн сняли на Ленинском проспекте. Явного фаворита в схватке не нашлось, поэтому будем считать, что победила дружба.