«Джедаи» устроили поединок на световых мечах в одном из дворов Петербурга — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Местному жителю удалось запечатлеть на камеру «эпичное» сражение двух петербуржцев во дворе его дома. Для дуэли у них нашелся даже реквизит.

Видео опубликовали в Telegram-канале Mash на Мойке минувшим вечером. Петербургский «филиал» Звездных войн сняли на Ленинском проспекте. Явного фаворита в схватке не нашлось, поэтому будем считать, что победила дружба.

 

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