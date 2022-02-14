Сергей Шнуров посвятил еще одну песню губернатору Петербурга

Группировка «Ленинград» выпустила очередной клип, посвященный губернатору Петербурга Александру Беглову. Клип называется «Мерси, Баку!»

На этот раз Сергей Шнуров обратил внимание на родину главы региона — город Баку в Азербайджане, где «снега нет, и мусор, и сосулек — редкость». Также в клипе он сравнивает Петра I и Беглова, один из которых основал город, а «другой его угробит».

Напомним, это уже не первый клип группировки, касающийся плохой уборки снега, льда и мусора в Петербурге. При этом в некоторых песнях речь шла конкретно про Беглова.