Сергей Шнуров посвятил еще одну песню губернатору Петербурга

Автор: Гузель Галимова
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Группировка «Ленинград» выпустила очередной клип, посвященный губернатору Петербурга Александру Беглову. Клип называется «Мерси, Баку!»

Снимок экрана 2022-02-14 в 14.38.58
Скриншот с видео YouTube

На этот раз Сергей Шнуров обратил внимание на родину главы региона — город Баку в Азербайджане, где «снега нет, и мусор, и сосулек — редкость». Также в клипе он сравнивает Петра I и Беглова, один из которых основал город, а «другой его угробит».

Напомним, это уже не первый клип группировки, касающийся плохой уборки снега, льда и мусора в Петербурге. При этом в некоторых песнях речь шла конкретно про Беглова.

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14.02.2022 52
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