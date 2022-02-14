В России продлят упрощенный порядок установления инвалидности

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова, упрощенный порядок признания или продления установленной инвалидности продлят до 1 июля.

Решение о продлении меры принято в связи с эпидемиологической ситуацией в России.

«Оцениваем необходимость продления тех временных порядков, которые сейчас у нас действуют для признания инвалидности. Временный порядок действует до 1 марта. С учетом текущего положения вещей мы его планируем продлить до 1 июля», – заявил Антон Котяков

Особенность упрощенной системы в том, что инвалидность продлевается на полгода автоматически, без обращения человека. А если она оформляется впервые, то группу присвоят на основании медицинских документов. Дополнительные обследования упразднены.