Эксклюзивный репортаж ivbg: как выходила замуж одна из самых красивых депутатов Госдумы Ольга Амельченкова

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Амельченкова вышла замуж за победителя суперфинала конкурса «Лидеры России» Тиграна Занко.

Торжественная церемония прошла в Петровском Путевом Дворце Москвы в узком кругу близких. Пара отказалась от более многолюдного формата торжества из-за эпидемиологической ситуации. Следуя традициям, Амельченкова взяла фамилию супруга.

Ольга Амельченкова родилась 5 сентября 1990 года. В 2012 году с отличием окончила СПбГЭУ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работала в комитете по молодежной политике Ленинградской области. Была ведущим специалистом отдела профилактики асоциального поведения молодежи.

В 2014 году избрана координатором волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ленинградской области. После его преобразования в общественное движение «Волонтеры Победы» стала его исполнительным директором. С 12 октября 2021 года – депутат Государственной Думы VIII созыва.

Тигран Занко – директор Научно-исследовательского центра государственной службы и управления РАНХиГС, директор программы подготовки высших управленческих кадров Doctor of Public Administration, кандидат юридических наук, автор более 60 научных работ по теме государственной службы.