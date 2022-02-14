Видео: в Петербурге запертый женой в квартире любитель выпить решился на отчаянный спуск с 4 этажа

Вместо похода в ближайший магазин за добавкой горячительного напитка мужчина оказался в машине скорой помощи.

Видео с места происшествия поделился Telegram-канал Mash на Мойке вечером, 14 февраля. Точное местоположение перформанса автор видео не уточнил, добавив, что произошло все на юге Петербурга.

Не сумев спуститься по пожарному шлангу, мужчина сорвался вниз. Спустя короткое время за ним приехала скорая помощь. Состояние пострадавшего пока неизвестно.