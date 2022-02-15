Экономист рассказал, как работающим пенсионерам повысить свою пенсию

Автор: Гузель Галимова
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Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский назвал способ повысить пенсию россиянам, которые продолжают работать. Как ни странно, но для этого нужно уволиться.

Он пояснил, что с 2016 года в России не индексируются фиксированная часть страховой пенсии и индивидуальный пенсионный коэффициент, пока пенсионеры работают.

«Конечно, теоретически есть путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать», — цитирует эксперта агентство «Прайм».
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Однако Гиринский отметил, что это сложно осуществить на практике, так как пенсионерам в России сложно устроиться на официальную работу с достойной оплатой труда.

Ранее Гиринский напомнил, что в этом году пенсионеров освобождают от ряда платежей и пошлин.

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