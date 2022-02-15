Экономист рассказал, как работающим пенсионерам повысить свою пенсию

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский назвал способ повысить пенсию россиянам, которые продолжают работать. Как ни странно, но для этого нужно уволиться.

Он пояснил, что с 2016 года в России не индексируются фиксированная часть страховой пенсии и индивидуальный пенсионный коэффициент, пока пенсионеры работают.

«Конечно, теоретически есть путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать», — цитирует эксперта агентство « Прайм ».

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Однако Гиринский отметил, что это сложно осуществить на практике, так как пенсионерам в России сложно устроиться на официальную работу с достойной оплатой труда.

Ранее Гиринский напомнил, что в этом году пенсионеров освобождают от ряда платежей и пошлин.