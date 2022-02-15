Фото: житель Волосовского района забрал забытую сумку в поезде. Его обвинили в краже

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, транспортные полицейские раскрыли хищение брендовой одежды в поезде сообщением «Павловск – Санкт-Петербург».

Фото: житель Волосовского района забрал забытую сумку в поезде. Его обвинили в краже фото, Ленинградская область, Волосовский район
Фото: житель Волосовского района забрал забытую сумку в поезде. Его обвинили в краже фото, Ленинградская область, Волосовский район
Фото: житель Волосовского района забрал забытую сумку в поезде. Его обвинили в краже фото, Ленинградская область, Волосовский район
Фото: житель Волосовского района забрал забытую сумку в поезде. Его обвинили в краже фото, Ленинградская область, Волосовский район

Фото: сзфоут.мвд.рф

Сумку с куртками и дубленкой общей стоимостью около 100 тысяч рублей забыла 34-летняя пассажирка. Обнаружив пропажу, она обратилась в полицию.

Забытые вещи заинтересовали 41-летнего жителя Волосовского района Ленинградской области. Но искать хозяина он не собирался. Зато полицейские нашли его. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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