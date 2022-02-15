Впервые в истории пройдет зрительское голосование за любимый фильм на церемонии «Оскар-2022» 

С 14 февраля по 3 марта пользователи твиттера могут голосовать за любимый фильм, вышедший в 2021 году, независимо от того, номинировали его на «Оскар» или нет. Сделать это можно, используя хэштег #OscarsFanFavorite. Картину, победившую в зрительском голосовании, объявят в ходе церемонии «Оскар-2022».

Пользователи Твиттера могут использовать хэштег #OscarsCheerMoment, чтобы делиться своими любимыми моментами из фильмов 2021 года. Самые популярные сцены покажут на церемонии вместе с твитами победителей. Кроме того, пять проголосовавших получат подарок, включающий бесплатные билеты в кинотеатры в течение года, подписку на стриминговые сервисы и эксклюзивные сувениры из магазина при музее Академии киноискусств.

Также организаторы премии случайным образом выберут трех пользователей соцсети среди проголосовавших за любимый фильм и предоставят им оплачиваемую поездку в Лос-Анджелес на церемонию 2023 года.