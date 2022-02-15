В Дании ученые выявили новую мутацию в белке ORF3a у стелс-омикрона COVID-19

Этот белок вызывает воспалительные реакции в клетках человека и отвечает за перемещение вируса внутри.
Учёные Дании сообщили, что выявлена новая мутация в линии коронавируса BA.2, который в мире получил название стелс-омикрон. Эта мутация обнаружена в белке ORF3a, который отвечает за перемещение вируса внутри клетки человека и вызывает воспалительные реакции.
Таким образом, наличие этой новой мутации H78Y может ещё больше ускорить передачу стелс-омикрона от человека к человеку.
Научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков пояснил изданию «Известия», что белок ORF3a использует систему клетки в собственных интересах, перемещаясь внутри.
Аналогичные исследования белка ORF3a в Индии, Австралии и Бангладеш показали, что мутация H78Y способствует большей вирулентности коронавируса.
Между тем известный американский учёный-генетик Дмитрий Прусс, работающий в Солт-Лейк-Сити, полагает, что выявленная мутация не повысит значительно скорость распространения стелс-омикрона и паниковать не стоит.