В Петербурге со следующей недели смягчаются ряд коронавирусных ограничений.

Так, с 21 февраля:

рестораны, кафе, концертные залы, кинотеатры, цирки, аквапарки, океанариумы, зоопарки, катки и аттракционы могут работать до двух часов ночи. В таком же режиме работы можно будет проводить спортивные, культурные, досуговые и иные мероприятия;

петербуржцы, имеющие антитела, смогут получить QR-код на портале Госуслуг. С ним можно будет посещать торжественные регистрации брака и рождения, концертные залы и кинотеатры, объекты розничной торговли, музеи и выставки, театры, бассейны и фитнес-центры, общепит и другие объекты развлечения.

Под запретом остается ночная работа клубов. В барах, кафе, кабаре и других заведениях общепита запрещены концерты, выступления и иные развлекательные мероприятия.

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