Оценка новой Horizon Forbidden West на Metacritic составила 89 баллов

Проект назвали одним из главных претендентов на звание «Игра года».

В сети появились отзывы на игру Horizon: Forbidden West от представителей западной прессы. Большинство критиков остались довольны проектом, а средний рейтинг новинки составляет 89 баллов из 100.

По мнению критиков Horizon: Forbidden West является «фантастической демонстрацией возможностей PlayStation 5». Журналисты похвалили сочетание дизайна персонажей и существ, открытого мира, а также захватывающих сражений. Она сохранила лучшие элементы первой части, однако стала более масштабной. В Game Revolution проект назвали одним из первых претендентов на звание «Игры года».

Нарекания главным образом затрагивали некоторую «перегруженность» многочисленными элементами, которые можно найти в большинстве игр. Несмотря на это, критики выразили уверенность в том, что игра оставит довольными тех, кому понравилась Horizon: Zero Dawn. Напомним, что релиз проекта назначен на 18 февраля. Игра является эксклюзивом для PlayStation 4 и 5.