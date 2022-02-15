Петербургский Эрмитаж ждёт детей 17 февраля

Ограничения для несовершеннолетних уходят в прошлое.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, 14 февраля закончились ограничения для несовершеннолетних, в рамках которых им нельзя было посещать музеи, театры и общепит.

Отмечается, что дети до 18 лет вновь могут посещать эти места.

А вот 17 февраля это третий четверг месяца. По этой причине несовершеннолетние и студенты могут посетить музей бесплатно.