Петербургский Эрмитаж ждёт детей 17 февраля

Ограничения для несовершеннолетних уходят в прошлое.
По информации телеграм-канала Питерская Булка, 14 февраля закончились ограничения для несовершеннолетних, в рамках которых им нельзя было посещать музеи, театры и общепит.
Отмечается, что дети до 18 лет вновь могут посещать эти места.
А вот 17 февраля это третий четверг месяца. По этой причине несовершеннолетние и студенты могут посетить музей бесплатно.
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09.02.2022 240