За жестокое обращением с животными накажет управление ветеринарии Ленобласти

Комиссия по законности и правопорядку поддержала изменения в областной закон «Об административных правонарушениях»

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, законопроект инициировал по предложению управления ветеринарии Ленинградской области депутат Никита Коваль («Единая Россия»).

Предлагается наделить должностных лиц управления полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях за жестокое обращение с животными и за нарушение требований, предъявляемых к обращению с животными без владельцев, — объяснил свою инициативу депутат.

На вопрос Андрея Лебедева (ЛДПР), потребуется ли увеличение штатной численности сотрудников организации, он ответил утвердительно и заметил, что обращение, касающееся данного решения, уже находится в работе.

В результате обсуждения члены постоянной комиссии под председательством Олега Петрова («Единая Россия») приняли решение рекомендовать принять проект областного закона на ближайшем заседании Законодательного собрания сразу в трех чтениях.