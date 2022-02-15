Петербургских водителей обяжут убирать авто из дворов во время уборки снега

С таким мнением выступили в жилищном комитете Санкт-Петербурга.

По словам председателя жилищного комитета Олега Зотова, новая система обязана работать по аналогии с уборкой улиц в центре города. Это когда в зависимости от дня недели с одной стороны убирают все автомобили.

Коммунальщики тактично попросят горожан убрать автомобили на сутки в соседний двор или на соседнюю улицу.