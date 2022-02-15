Камила Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде в Пекине

Камила Валиева получила 82,16 балла за короткую программу на Олимпиаде в Пекине.

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Наша юная фигуристка Камила Валиева ожидаемо вышла в лидеры после короткой программы на Олимпийских играх.

Второе место также заняла россиянка Анна Щербакова, а вот на третьем японка Каори Сакамото. Стоит отметить, что на четвертом сете тоже россиянка Александра Трусова.

Напоминаем, что 17 февраля фигуристки представят произвольные программы.