Камила Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде в Пекине

Камила Валиева получила 82,16 балла за короткую программу на Олимпиаде в Пекине.
Наша юная фигуристка Камила Валиева ожидаемо вышла в лидеры после короткой программы на Олимпийских играх.
Второе место также заняла россиянка Анна Щербакова, а вот на третьем японка Каори Сакамото. Стоит отметить, что на четвертом сете тоже россиянка Александра Трусова.
Напоминаем, что 17 февраля фигуристки представят произвольные программы.
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