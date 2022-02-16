МОК: результат российской фигуристки Валиевой на Олимпиаде пока предварительные

Результаты соревнований по фигурному одиночному катанию на Олимпийских играх в Пекине будут считаться предварительными, если россиянка Камила Валиева попадет в тройку призеров, заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

«Результаты будут, конечно же, предварительными, учитывая дальнейшее расследование», — цитирует ТАСС Адамса.

По его словам, результат будет принят «под звездочкой». Он также уточнил, что это относится к результату сборной России в командном турнире, в котором Валиева принимала участие.

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Ранее спортивный арбитражный суд допустил российскую фигуристку Камилу Валиева до участия в личном олимпийском турнире. Однако церемонию награждения отменят, если Валиева попадет на пьедестал. Церемония награждения призеров командных соревнований, на которых Валиева завоевала золото, также отложена.

А тем временем Камила Валиева выиграла короткую программу на одиночных соревнованиях по фигурному катанию.Второе место досталось россиянке Анне Щербаковой.

Адамс также сообщил, что проба «Б» российской фигуристки еще не вскрыта.