Валиева и Щербакова заняли первые строчки в короткой программе на Олимпиаде в Пекине

Камила Валиева выиграла короткую программу на одиночных соревнованиях по фигурному катанию, набрав 82,16 балла, несмотря на ошибку при исполнении тройного акселя.

Второе место досталось россиянке Анне Щербаковой. Ее результат – 80,20 балла.

Третье место у спортсменки из Японии Каори Сакамото. Она набрала 79,84 балла, вытеснив из тройки лидеров Александру Трусову с результатом в 74,60 балла.

Фигуристки представят произвольные программы 17 февраля.