Валиева и Щербакова заняли первые строчки в короткой программе на Олимпиаде в Пекине

Камила Валиева выиграла короткую программу на одиночных соревнованиях по фигурному катанию, набрав 82,16 балла, несмотря на ошибку при исполнении тройного акселя.
Второе место досталось россиянке Анне Щербаковой. Ее результат – 80,20 балла.
Третье место у спортсменки из Японии Каори Сакамото. Она набрала 79,84 балла, вытеснив из тройки лидеров Александру Трусову с результатом в 74,60 балла.
Фигуристки представят произвольные программы 17 февраля.
Вам будет интересно
Формула-1 уезжает из Сочи в Ленобласть: Рассказываем, почему переезд в 47 регион выгоден всей стране
Как сообщал ivbg.ru, «Игора-драйв» готовится принять Формулу-1 в 2023 году. О том, что Гран-при России в 2023 году пройдет на...
25.11.2021 2360