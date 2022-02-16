На пенсии россияне хотели бы ежемесячно получать около 55,5 тысячи рублей

Для комфортной жизни на пенсии необходимо иметь доход в 55,5 тысячи рублей в месяц. В такую сумму жители России оценили цены на нужные блага для пенсионеров.
Как сообщает в исследовании СберНПФ, средний размер страховой пенсии для неработающих в данный момент составляет около 19 тысяч рублей, а у трудоустроенных пенсионеров этот показатель – 14 тысяч рублей. Об этом сообщили в Минтруда во время беседы с «Известиями».
Доходы трудоустроенных пенсионеров в ведомстве оценили в 66 тысяч рублей в месяц. Росстат тестирует новую методику оценки качества жизни пожилых россиян. Речь идет об индексе активного долголетия, который будут рассчитывать каждый год с 2030-го.
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