На пенсии россияне хотели бы ежемесячно получать около 55,5 тысячи рублей

Для комфортной жизни на пенсии необходимо иметь доход в 55,5 тысячи рублей в месяц. В такую сумму жители России оценили цены на нужные блага для пенсионеров.

Как сообщает в исследовании СберНПФ, средний размер страховой пенсии для неработающих в данный момент составляет около 19 тысяч рублей, а у трудоустроенных пенсионеров этот показатель – 14 тысяч рублей. Об этом сообщили в Минтруда во время беседы с «Известиями».

Доходы трудоустроенных пенсионеров в ведомстве оценили в 66 тысяч рублей в месяц. Росстат тестирует новую методику оценки качества жизни пожилых россиян. Речь идет об индексе активного долголетия, который будут рассчитывать каждый год с 2030-го.