Пенсионер из Кудрово заработал на трейдинге 50 тысяч рублей. А потратил на нем 1,1 млн рублей

По информации ivbg.ru, в полицию Всеволожского района обратился 71-летний житель Кудрово. В начале февраля 2022 года он зарегистрировался на сайте, который предлагал заработок на интернет-торговле.

Мужчина оставил свои координаты, и ему позвонил человек, представившийся сотрудником трейдинговой компании. Он убедил пенсионера перевести ему в управлении более 1,1 млн рублей для приобретения ценных бумаг.

Спустя неделю ему перезвонили и рассказали, что на акциях удалось заработать около 50 тысяч рублей. Но сообщили о своей комиссии в 14% от перевода. Пенсионер пришел к выводу, что его обманули телефонные мошенники.