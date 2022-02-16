Netflix покажет киноадаптацию серии игр BioShock

Take-Two Interactive и Netflix планируют киноадаптацию серии игр BioShock.

Netflix и студия Take-Two работают над экранизацией серии игр BioShock. В настоящее время проект находится на ранней стадии, сообщает THR.

У киноадаптации игровой франшизы пока нет режиссера и сценариста. Сообщается, что одним из продюсеров компании станет Vertigo Entertainment.

Известно, что работа над сделкой Take-Two Interactive и Netflix велась примерно год. Одним из пользователей найдена информация в документах Бюро авторского права США, где есть упоминание о сериальной киноадаптации игровой серии.

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Адаптацию BioShock намеревались осуществить еще в 2008 году, но из-за опасений, что картина не окупится, авторы отказались от этой идеи в 2011 году.