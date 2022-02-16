Новая школа в Янино прошла «губернаторскую приемку»

До запуска школьного отделения №2, входящего в состав «Янинского центра образования», осталось две недели. Новая школа готова принять 825 детей

Сегодня, 16 февраля, во время своей рабочей поездки по Всеволожскому району глава Ленобласти Александр Дрозденко познакомился с оснащением кабинетов, спортзала, актового зала, столовой, нового здания и прокомментировал: «Удивили!».

«Получилась школа с хорошим дизайном по скандинавским экологическим технологиям. Современные кабинеты, два спортзала, замечательная столовая, умопомрачительный актовый зал. Школа, в которой хочется учиться», ― рассказал Александр Юрьевич свои впечатления после визита.

Новое школьное отделение разделено на два блока: для начальных классов с отдельным входом, а также для средних и старших классов. Оборудован пищеблок, а помещение столовой рассчитано на 311 мест. В учреждении создана безбарьерная среда для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

Стоит отметить, что правительство Ленобласти уделяет особое внимание развитию сферы образования: строятся новые школы и детские сады, ведется реновация и обустройство новым оборудованием общеобразовательных и профессиональных учреждений, чтобы ленинградские ребята могли получать знания в комфортных, достойных, самых современных условиях.

Отметим, что прием заявлений для записи детей в первые классы общеобразовательных учреждений в городах Ленобласти начнется ориентировочно 1. Ivbg.ru рассказывает, куда и какие документы нужно отправить для подачи заявления на зачисление ребенка в первый класс.