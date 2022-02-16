В Петербурге неадекват на иномарке намеренно сбил двух велосипедистов — видео

Водителю на Лиговском проспекте не понравились двое велосипедистов и он решил с ними разобраться довольно жестким способом.

На видео один из пострадавших поделился историей нападения на него и его приятеля неадекватного водителя. По словам велосипедиста, они двигались по Лиговскому проспекту, когда к ним подъехал неизвестный на «Хендай Солярис» и начал что-то требовать.

Сразу после этого агрессор вышел из авто и пнул одного из велосипедистов и вернулся в машину. Затем он намеренно сбил второго молодого человека на велосипеде и скрылся с места ДТП. Сейчас дебошира разыскивает полиция.