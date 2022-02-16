Внеплановые каникулы для ленинградских школьников закончатся 21 февраля

Ученики 5-11 классов вернутся на очные занятия в школы Ленобласти на следующей неделе.

Учащиеся 5-11 классов школ Ленинградской области в понедельник, 21 февраля, вернутся к очному обучению. Об этом сообщается на сайте правительства Ленобласти 16 февраля.

Так, оперативный штаб по противодействию коронавируса принял соответствующее решение в связи со снижением заболеваемости среди населения. Кроме того, также будут возобновлены занятия в кружках и секциях дополнительного образования.

Напомним, ранее стало известно, что с 21 февраля Петербург ожидает послабление ковид-ограничений.