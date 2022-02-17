Выборгские таможенники остановили две фуры с сигаретами в тайниках — фото

В Выборгском районе Ленобласти двое водителей грузовиков пытались тайком провезти через МАПП «Светогорск» незадекларированный табак.

Как сообщает Северо-Западное таможенное управление, один водитель спрятал 80 пачек сигарет в районе автономного отопителя грузовика. Пришлось отогнуть кожух технологической ниши фуры, чтобы достать блоки. По словам водителя, табак он вез для знакомого из Финляндии.

Второй водитель грузовика спрятал семь блоков сигарет в отверстие обшивки под кожухом технологической ниши и шесть блоков – в наружном инструментальном ящике автомобиля.

Фото: пресс-службы СЗТУ/sztu.customs.gov.ru

В отношении нарушителей возбуждены дела об административном правонарушении. На их транспортные средства наложен арест.